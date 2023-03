La Roma festeggia Tammy Abraham. Oggi il centravanti inglese è diventato padre per la prima volta. Leah, la fidanzata di Tammy, ha infatti dato alla luce Amari, il piccolo della coppia.



Lo scorso 31 dicembre la coppia aveva organizzato una festa nella loro villa insieme a parenti e amici per scoprire il sesso del figlio: tante stelle filanti blu hanno svelato la sorpresa. Il giocatore ha pubblicato sui social il primo scatto insieme a suo figlio: il migliore dei modi per affrontare la Juventus nella sfida di domenica sera all'Olimpico.



Noi invece vi proponiamo le migliori foto di Leah e Tammy sui social nella gallery qui sotto