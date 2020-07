Vincere per difendere il quinto posto, valido per la qualificazione diretta ai gironi della prossima Europa League, dagli assalti di Milan e Napoli: la Roma di Paulo Fonseca riceve la Fiorentina di Beppe Iachini allo Stadio Olimpico, in uno dei match delle 19.30, valido per la 36esima giornata di Serie A, dopo le partite di venerdì e sabato e in attesa del posticipo delle 21.45. I giallorossi, reduci da cinque risultati utili di fila (quattro vittorie e un pari) dopo tre sconfitte consecutive, sono quinti a quota 61 punti, a più uno sul Milan sesto con una partita in meno, e vogliono la vittoria per riportarsi a +4 a due giornate dalla fine, onde evitare sorprese dell'ultimo minuto. Dal canto loro i Viola, già aritmeticamente salvi, vogliono continuare il periodo positivo che dura da sei giornate (tre vittorie e tre pari). Particolare attenzione nella Roma a Nicolò Zaniolo, dopo le polemiche delle ultime settimane e l'ipotesi rinnovo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite in Serie A (60). La Roma ha vinto ben 10 delle ultime 15 sfide di Serie A contro la Fiorentina, trovando solamente due sconfitte nel parziale (tre pareggi). La Roma ha affrontato 80 volte la Fiorentina in gare interne: per i padroni di casa 37 vittorie, 28 pareggi e 15 sconfitte. Roma e Fiorentina hanno pareggiato l’ultima gara di Serie A all’Olimpico: non impattano per due partite di fila nel massimo campionato in casa dei giallorossi dal 1996. La Roma ha segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di campionato, miglior striscia dal febbraio 2017 per i giallorossi, che non arrivano a sei da settembre 2016. Nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata in più incontri della Fiorentina in Serie A nell’anno solare 2020: sette, due dei quali nei match più recenti, contro Torino e Inter. Nonostante il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo abbia già superato il suo record di gol in un singolo campionato di Serie A (sei contro i quattro del 2018/19), ha realizzato appena due reti nelle ultime 14 partite interne nella competizione. Dopo quattro sfide a secco contro la Fiorentina, Diego Perotti ha partecipato a quattro gol nelle ultime cinque gare contro la Viola in Serie A, grazie a tre reti e un assist. L’attaccante della Roma Nikola Kalinic (68 presenze e 27 gol in A con la Fiorentina) ha segnato in due partite di Serie A di fila per la prima volta da marzo 2017 – solo una volta è arrivato a tre, nel novembre 2015 proprio con la maglia viola. Il difensore della Fiorentina Dalbert ha esordito in Serie A proprio contro la Roma, nell'agosto 2017 con la maglia dell'Inter.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; B. Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.



Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamé, Ribery.​



