José Mourinho è pronto ad accogliere Rui Patricio. Sono previste per lunedì le visite mediche del portiere con la Roma. Ai dettagli l'operazione con il Wolverhampton: il portoghese si trasferirà in giallorosso per una cifra intorno agli 11 milioni di euro. Col giocatore, assistito da Mendes, c'è accordo da tempo per un triennale. Patricio sostituirà Pau Lopez passato in prestito al Marsiglia.