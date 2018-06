Monchi è alle prese non solo con i tanti nomi in entrata ma anche con le sirene di mercato accese per Alisson. Il ds spagnolo ha proposto al portiere brasiliano un rinnovo del contratto, ma come si apprende da Sky Sport nei prossimi giorni potrebbero arrivare diverse offerte per il numero uno giallorosso. In particolare dal Real Madrid. La società capitolina, però, ha fissato il prezzo e chiederebbe 100 milioni per la sua cessione.