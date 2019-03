Uno dei tanti problemi che deve affrontare Claudio Ranieri è il caso Under. Il turco infatti si è infortunato alla coscia nella gara dello scorso 19 gennaio contro il Torino e da lì non è più tornato in campo, ma secondo quanto riportato da il Tempo, è stata fissata la data del suo rientro. L'attaccante tornerà disponibile il 31 marzo dopo la sosta per la gara contro il Napoli.