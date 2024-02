Roma, flop in porta: per il prossimo anno spunta Meret

Il rendimento mediocre di Rui Patricio e la mancata esplosione di Svilar sono un elemento allarmante per la Roma. Entrambi difficilmente verranno confermati. Il primo andrà a scadenza e quindi saluterà a parametro zero, il secondo potrebbe essere girato in prestito. Tra i nomi per il prossimo anno, oltre a quello di Falcone, spunta anche la candidatura di Meret che il Napoli dovrebbe cedere a fine stagione visto il probabile ritorno di Caprile. Il portiere dello scudetto è in scadenza, anche se esiste un'opzione per il rinnovo annuale. Lo riporta Leggo.