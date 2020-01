Dopo 18 anni Florenzi si appresta a vivere l'ultimo giorno da romanista. ​ L’ultimo nodo prima dell'accordo definitivo tra Roma e Valencia è legato alle condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto sul quale il club spagnolo è d’accordo. Come scrive il Messaggero Petrachi lo vuole collegato alle presenze mentre il club andaluso intende invece unirlo alla qualificazione alla prossima Champions. A livello numerico, con il rientro di Zappacosta a metà febbraio più Santon e Bruno Peres, Fonseca è coperto.