È fatta per il trasferimento di Alessandro Florenzi al Valencia. Oggi è cambiata la formula dell'operazione: il terzino si trasferirà in Spagna in prestito secco fino a giugno e non con l'obbligo di riscatto come paventato nelle scorse ore. Florenzi punta a giocare titolare nella Liga anche per guadagnarsi il posto all’Europeo.



FLORENZI VIA DA ROMA - Il giocatore già domani sarà a Valencia per le visite mediche e la firma sul contratto col club spagnolo. In serata - dopo aver lasciato Trigoria post-allenamento - Florenzi ha parlato così a Sky Sport: "Non sono emotivamente pronto per parlare, poi ci sarà il momento. Se non voglio dire nulla ai tifosi della Roma? Tante cose ci sarebbero da dire". Florenzi è pronto a salutare i giallorossi in prestito fino al termine della stagione.