Alle 14,30 Alessandro Florenzi ha lasciato Trigoria dopo aver salutato commosso compagni di squadra e addetti ai lavori. Tra stasera e domani l'ormai ex capitano raggiungerà Valencia dove giocherà per 6 mesi a 1,7 milioni. A giugno verrà rivista la situazione e si deciderà se trasformare il prestito in cessione definitiva o se riportarlo a Roma e studiare via alternative.