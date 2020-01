Prima del match contro il Torino, il capitano della Roma Alessandro Florenzi ha parlato così a Roma TV: "Match complesso per ricominciare? Si, loro sono una squadra difficile da affrontare, si difendono bene e hanno una buona squadra. Noi però dobbiamo giocare come sappiamo, pensare che le partite iniziano a contare, valgono tanto. Vogliamo vincere. Loro difendono bene e hanno ottimi giocatori davanti. Non sarà un match facile per noi, ma nemmeno per loro".