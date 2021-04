#Roma, folla di tifosi fuori da #Trigoria per caricare la squadra in vista della semifinale di Europa League: 'Siamo con voi!' pic.twitter.com/WT3F16Df9l — calciomercato.com (@cmdotcom) April 28, 2021

Sono ore di grande attesa e carica per lache si sta preparando a viaggiare alla volta di Manchester dove giovedì sera affronterà lo United per la semifinale di andata dell'Europa League. Per fare forza alla squadra e caricarlasi è radunata all'esterno di Trigoria intonando cori e supportando i calciatori.