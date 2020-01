Intervistato da Dazn al termine della gara persa per 2-0 contro il Torino, l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha commentato così la gara.



POCHI GOL - "Non è stata una questione di atteggiamento. Abbiamo fatto molte cose buone, 31 tiri in porta, ma la palla non è entrata. Non abbiamo fatto una grande partita, ma potevamo fare due o tre gol. Abbiamo cominciato il match con tre occasioni. Se avessimo segnato la partita sarebbe cambiata. Potevamo restare anche più di 90 minuti, ma stasera la palla non sarebbe entrata".



DIFFICOLTA' - "Abbiamo avuto difficoltà a destra, il Torino metteva tre giocatori nella zona di Florenzi. Dovevamo essere più corti in alcuni momenti, ma quando hai tante occasioni da gol dopo è più difficile. Non credo sia stato un problema fisico perché abbiamo creato tanto. Come sta Zaniolo? Non so, non ho parlato con lui. Vediamo".