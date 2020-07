Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Parma. Ecco le sue paroleNon è giusto in questo momento di parlare solo di due giocatori. Tutti devono fare meglio, non sono questi due giovani. Abbiamo le capacità tutti di fare meglio.Non cambierò molto rispetto al Napoli. Col Parma proprio ci ha giocato molto bene. Porta qualità a inizio costruzione di gioco, e se giocheremo a tre può essere una soluzione.Credo siano momenti da separare. Non abbiamo iniziato bene il 2020 ma poi abbiamo vinto 3 partite di fila. Dopo la Samp è successo qualcosa. Qui le sconfitte sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà a recuperare dopo una sconfitta. Col Napoli abbiamo perso ma ho visto segnali di recupero. E sono sicuro che col Parma faremo ancora meglio.No il sistema non dipende da un solo giocatoreNon cambia molto con Perez o Mkhitaryan. Possono giocare entrambi in quella posizione, sono similiNo, nessun fastidioNo, ho sempre detto che non è un problema fisicoSe era con noi è perché era pronto. Non può giocare tutta la partita ma mezz'ora è giusta per lui. Ha giocato bene anche se deve recuperare la forma. Col Parma non può giocare dall'inizio, non dimentichiamo quanto tempo è stato fuoriNon è giusto fare paragoni con altre stagioni anche perché io non conoscevo quelle realtà. Io conosco questa stagione e penso che abbiamo cambiato tanto e fatto anche tante cose per bene. Voglio tornare a fare tutto bene senza dimenticare che è solo l'inizio di un progetto. Molti allenatori al primo anno non hanno vinto nulla.La squadra deve capire che non ci si può deprimere dopo una sconfitta. Bisogna analizzarla ma non può influenzare il futuro.E' una delle migliori in contropiede, hanno giocatori pericolosi negli inserimenti. Mi aspetto questo tipo di atteggiamento