Ecco le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Roma-TorinoLa partita di 11 mesi fa non è importante adesso, conta la qualità del Torino: è una squadra forte. La classifica non dimostra la loro qualità. Sono sicuro che abbiamo una partita difficilissima, contro una squadra molto organizzata che vuole sempre avere la palla. E’ importante per me sentire che il Torino è un avversario forte: dobbiamo giocare al nostro meglio per poter vincere.Kumbulla sta bene, non ha lesioni. Mancini è pronto per giocare, così come Smalling: vediamo chi giocherà domani.Per me i due migliori attaccanti al mondo sono Dzeko e Borja Mayoral, che sono i miei. Il terzo è Mkhitaryan.Cosa chiede ai suoi giocatori per mantenere questo livello?"Ambizione in ogni partita. I numeri non contano per noi, quello che è importante è la prossima partita. Dobbiamo mantenere la nostra ambizione sempre""E' difficile cambiare qualcosa quando non hai tempo perché giochi ogni 3 giorni. E' normale che ora la squadra stia meglio, stiamo da più tempo insieme e i risultati portano ottimismo. Cambiare la preparazione ora è difficile""Sono tutte difficili qui in Italia. Pensavo fosse difficile a Bologna come penso lo sia col Torino"Ambizione, in ogni partita. I numeri non contano, conta sempre la prossima partita e col Torino sarà difficile. Dobbiamo sempre mantenere alta la nostra ambizione."Questo è un discorso chiuso per me""Pensiamo solo a giocare""Sta tornando a giocare con regolarità ma dobbiamo avere attenzione su di lui. E' difficile per lui giocare 3 partite adesso""Non voglio cambiare molto ma c'è la situazione di Karsdorp, di Cristante. Cambieremo 2 o 3 giocatori. Non possiamo dimenticare che abbiamo una partita dopo ma non capisco perché siamo gli unici a giocare giovedì con meno recupero rispetto agli altri. Cambieremo 2 o 3 giocatori come ho detto""Non possiamo vedere solo la classifica, ho visto quasi tutte le loro partite. Non possiamo dimenticare che questa squadra in 7 partite è stata vicina a vincere, questo è un segnale della loro qualità. Sarà una partita difficile e non possiamo guardare la classifica"​E’ difficile cambiare preparazione senza avere tempo, giochiamo 3 partite a settimana. E’ normale però che la squadra sta meglio, siamo insieme da più tempo e i risultati portano motivazione. Cambiare la preparazione è difficile, praticamente non ci alleniamo, recuperiamo soltanto.Mirante sta meglio, ma giocherà Pau Lopez