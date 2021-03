Alla vigilia del lunch match contro il Genoa, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa, partendo da Borja Mayoral: "Sta facendo molto bene. Nelle ultime partite ha fatto un grande lavoro, anche quando non segna crea spazio. Futuro? La società deciderà al momento giusto, Pinto sa cosa penso".



SU EL SHAARAWY E PEDRO - "Stanno bene entrambi e sono pronti per giocare".



SULL'ASSENZA DI VERETOUT - "E' stato importante in fase realizzativa, ma a centrocampo abbiamo diverse soluzioni come Villar, Pellegrini e Mkhitaryan".



SU PEDRO - "Giocherà".



SU MKHITARYAN - "Anche se segna meno sta bene, lavora per la squadra. Questo per me è importante, far fare gol mi interessa più di altro".



SULLE TROPPE PARTITE - "La soluzione è giocare meno, la pensano così molti allenatori. Sono tante partite ed è normale che ci siano tanti infortuni. Basterebbero meno competizioni per le Nazionali, non è normale per i giocatori".



SU SPINAZZOLA - "Ha grandi doti fisiche, in questo momento abbiamo solo tre terzini. Dobbiamo gestire la situazione, se serve Spinazzola giocherà senza pensare ad altre partite".



SU SMALLING - "Sta bene e domani gioca".