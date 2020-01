Ecco le parole di Fonseca alla vigilia di Sassuolo-Roma



Cosa pensa del mercato di gennaio del club?



Abbiamo preso tre giocatori giovani pensando anche al futuro della Roma. A me non piace il mercato invernale perché è difficile trovare giocatori pronti. Era da scegliere se averne di pronti o di prospettiva. Questi sono di prospettivi. Florenzi è andato al Valencia dopo che ci siamo parlati serenamente e direttamente. Alessandro è un grandissimo professionista e si è comportato da capitano. Abbiamo parlato e lui vuole giocare di più, ma io non posso promettere a nessuno questo. Ha avuto questa occasione ed è andato di sua volontà.



Che partita si aspetta col Sassuolo?

Il Sassuolo è la squadra che mi piace di più per il coraggio e per le qualità offensive che ha. Sarà difficile.



Anche nel derby si sono palesati errori di cattiveria in attacco. Chi fa gol?



Speriamo che tutti iniziano a farli. La squadra crea sempre molte occasioni, e questa capacità del decidere la scelta finale appartiene soprattutto ai giocatori esperti. Davanti abbiamo Under o Kluivert che sono giovani, col tempo impareranno a essere più cattivi.



A noi risulta che tutti volevano la cessione di Florenzi. Se era fondamentale perché è stato fatto partire? Voi avete deciso che non serviva più anche in futuro o potrebbe tornare?



Questa voglia di giocare ha determinato tutto, l'Europeo ha influito. C'era questa possibilità ed è stata una buona soluzione per lui. Non abbiamo pensato al futuro, c'è un prestito e dopo vedremo il suo rendimento al Valencia e in Nazionale. In questo momento non abbiamo pensato alla prossima stagione.



Quale tra i tre nuovi ha trovato più pronto. Possono giocare domani?



Sono tutti e tre convocati anche se non partiranno dall'inizio. Non si sono allenati molto, ma ci ho parlato e potrebbe esserci l'occasione di farne giocare uno



Sia lei che Petrachi avevate detto che Kalinic è incedibile. Eppure si parla di Favilli...



Kalinic resterà alla Roma, non è facile trovare attaccanti di qualità sul mercato. Se deve arrivare un giocatore pronto sì, ma non è facile trovarlo



Pau Lopez si è ripreso dopo l'errore nel derby. Ci ha parlato?



No, non c'era bisogno. E' un errore tecnico e ci ha parlato il preparatore dei portieri.



Vista l'accoglienza riservata a Rizzitelli, non è meglio trattenere alcuni giocatori?



E' normale che i tifosi si affezionino a certi giocatori soprattutto a quelli cresciuti nella Roma e a Roma. Sono situazioni normali e lo capisco. Se sono tristi per Florenzi io li comprendo. Anzi penso sia positivo, ma ci sono altri giocatori che hanno lo stesso sentimento con i tifosi



Cetin sta andando via. Si fida dei terzini che ha?



No, lo smentisco. E con i terzini che ho sono molto tranquillo. Spinazzola e Santon stanno giocando bene e lo stesso Cetin può giocarci. Inoltre Spinazzola può giocare su entrambe le fasce anche se lui preferisce a sinistra.



Ieri Florenzi era triste. Lei è dispiaciuto di non poter tenere il capitano della Roma e di non avergli trovato un posto?



Florenzi è una persona con la quale ho avuto una buona relazione, da capitano ad allenatore. Io lo ammiro molto per il suo atteggiamento. Conosco il calcio e so che i giocatori vanno via. Oggi è Florenzi, domani sarà un altro. Io devo pensare solo al bene della Roma nel presente e nel futuro. Io desidero di cuore il meglio per lui e spero sia felice. Può aver giocato meno ma non ho avuto nessun problema con lui, davvero.



Perez è cresciuto al Barcellona, può soffrire la serie A?



Io penso che le sue caratteristiche si sposino bene col nostro modo di giocare, penso che per lui sarà facile capire il gioco che vogliamo. Ha qualità ed è intelligente.