Il Viminale ha dato l’ok per gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra e la Roma da questa settimana potrà riprendere ad allenarsi a Trigoria. Non vuole farsi trovare fuori forma Fonseca che, come scrive iltempo.it, questa mattina si è concesso una corsa mattutina in Via della Nocetta, da solo e nei pressi della sua abitazione (quindi nel pieno delle regole). Un runner che certamente non poteva passare inosservato. E’ stato immediatamente riconosciuto e fotografato da un tifoso giallorosso che passava di lì.