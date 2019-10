Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata, tra le polemiche, dai giallorossi contro il Cagliari.



SULLE POLEMICHE FINALI - "La mia espulsione è meritata, non c'è dubbio su questo. Ho detto all'arbitro che nel primo tempo il fallo di Diawara da cui è nato l'episodio del rigore per il Cagliari non esiste, e poi mi chiedo perché non abbia guardato il VAR nel finale. Subito dopo il gol l'arbitro ha detto ai giocatori del Cagliari che non era fallo, poi dopo ha deciso di fischiarlo. Ha fatto cenno con la mano che non c'è fallo, poi cosa è successo? Si è consultato con il VAR?"​.



SULLA PARTITA - "Abbiamo fatto una bella partita, con molte occasioni e concedendo poco. Abbiamo dominato e creato molto, ma questo è il calcio, dobbiamo accettarlo".