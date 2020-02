Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-0 contro il Lecce: "Problemi risolti, sorpreso? No, la squadra si era allenata molto bene in questi giorni, ero fiducioso. Il Lecce era in un buon momento con 3 vittorie consecutive. Molto buoni i primi 30′ minuti. Abbiamo fatto mezz'ora molto buona, rispetto al Gent non ci siamo spenti e ho visto più fiducia e coraggio da parte dei calciatori".



SU PELLEGRINI - "Ha fatto una bella partita nel primo tempo, ma all'intervallo abbiamo parlato, aveva un fastidio e non ho rischiato. Non è infortunato, era solo la cosa di non rischiarlo".



SUL CENTROCAMPO - "Se funziona gira la squadra? E' vero. L'inizio della nostra costruzione è troppo importante, i nostri quattro centrocampisti sono importanti quando iniziamo il gioco. Oggi Cristante e Veretout hanno fatto molte cose buone per la squadra".



SU DIAWARA - "I segnali sono positivi, ma dobbiamo vedere. Bisogna valutare giorno per giorno".



SU MKHITARYAN - "E' un grandissimo giocatore, ha la qualità di decidere bene sempre nell'ultimo passaggio. E per noi è importante perché attacchiamo molto, ma a volte sbagliamo nelle ultime decisioni. Mkhitaryan è importantissimo per dare continuità alla nostra fase offensiva".



SULLA DIFESA - "E' troppo importante non prendere gol, per noi è la seconda volta consecutiva. Questa stabilità difensiva è stata importante. Abbiamo fatto bene oggi nella marcatura preventiva, con i centrali, con Veretout, contro il Lecce che ha qualità offensive e non arriva con pochi giocatori davanti. Mi piace molto come gioca il Lecce".



SULLE CRITICHE - "Penso che devo essere sempre equilibrato, devo capire il momento. Se non siamo in un buon momento il principale responsabile è l'allenatore. Accetto molto bene la critica, non mi aspetto i fiori nei momenti negativi".