Intervistato da Sky Sport al termine del pareggio per 3-3 della sua Roma contro il Milan, l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato così la gara.



EQUILIBRIO - "Abbiamo fatto 3 gol, meno bello è che ne abbiamo presi 3. Partita equilibrata, abbiamo iniziato andando sotto ma la squadra ha reagito bene, con coraggio e qualità in attacco. Abbiamo spesso sbagliato l'ultima scelta".



ERRORI ARBITRALI - "Tutti possiamo sbagliare e avere giornate no, se l'arbitro ha sbagliato lo ha fatto per entrambe".



VOLEVO VINCERE - "Un passo avanti? Non era quello che volevo, volevo vincere, ma visto che siamo stati 3 volte in svantaggio è un risultato positivo"



LA DIFESA SU IBRA - "Facile da spiegare, Ibrahimovic è un attaccante che occupa il centro e non ha molto profondità, Leao invece attacca la profondità e nell'1 contro 1 è più veloce del difensore. Ibanez poteva tenergli testa, perciò l'ho messo di là".



OBIETTIVI - "Io ho detto che vogliamo fare meglio rispetto allo scorso anno. E' un obiettivo. Devo dire però che la nostra testa è solo sulla prossima partita, quella col CSKA. La squadra sta bene e sta migliorando, ha fiducia. Dobbiamo essere ambiziosi ma pensare partita per partita



SCUDETTO - "Penso che tutti siamo d'accordo sul fatto che ci siano due squadre più forti delle altre, se parliamo di investimenti. Ma dobbiamo essere ambiziosi".