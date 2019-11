L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha presentato così la sfida che domani alle 18 vedrà i giallorossi affrontare il Parma.



SCELTE - "E' vero che abbiamo fatto tante partite in questo momento, ma non cambierei molto. Se la squadra sta bene, non c'è necessità di cambiare molto. E' vero che abbiamo giocato tante partite, ma non cambierò molto. Sono tutte avversarie difficili, è vero che loro sono forti in contropiede specie con Gervinho. Avremo una partita difficile.



MANCINI - "Penso sempre e solo alla prossima partita, per domani Diawara non è pronto per fare i 90' e Mancini giocherà ancora a centrocampo".



SPINAZZOLA E FLORENZI - "Spinazzola sta bene, è pronto. Florenzi? Ha sempre la possibilità di giocare. Vi dico la verità, Alessandro lavora sempre bene ed è sempre pronto ad aiutare la squadra. Sentirlo sempre pronto per me è importante, è sempre un'opzione".