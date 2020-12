L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato a Sky dopo la vittoria per 3-1 con lo Young Boys in Europa League: "Era importante tornare a vincere dopo una brutta prestazione come quella di Napoli, dove ci è mancato il coraggio di giocare. Ora ci godiamo questo primo posto nel girone".



"Calafiori mi è piaciuto molto, sta crescendo bene come tutti gli altri suoi compagni. Anche Borja Mayoral ha lavorato molto per la squadra. I recuperi degli infortunati per la prossima partita di campionato contro il Sassuolo? Ho speranza per Veretout e invece sono pessimista per Smalling, che si sta allenando ancora a parte".