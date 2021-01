Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Sampdoria:



Come ha ritrovato la squadra dopo la sosta?

"La squadra sta bene, siamo ritornati motivati. Si è allenata bene. Siamo pronti".



Ha già sentito Tiago Pinto?

"Sì, stiamo già parlando. Adesso aspetto solo che Tiago arrivi per continuare a parlare".



Perché Dzeko e Quagliarella sono ancora decisivi?

"I giocatori non hanno età, sono due grandi professionisti e due grandi calciatori. Per me il giocatore non ha età, ma rendimento".



Domani giocherà Cristante?

"Vediamo".



Quanto incidono i fatti di vita privata sui calciatori come Zaniolo?

"Io non entro nella vita privata dei giocatori. Voglio dire però che quando è qui è un professionista".



Serviva una pausa più lunga a Natale?

"Mi sarebbe piaciuto, ma dobbiamo capire che non ci sarebbe stato il tempo. Abbiamo tante partite da giocare, è vero che è importante riposarsi ma con questa pandemia non abbiamo tempo".



Come sta Pastore? Potrà essere convocato?

"Si è fermato tanto tempo, ha bisogno di un lavoro specifico e non sarà possibile convocarlo per domani".



Come ha impostato la preparazione?

"Abbiamo lavorato bene questi giorni, i ragazzi sono motivati e così è più facile anche dal punto di vista fisico".



Teme la designazione di Guida, che era al VAR in Roma-Sassuolo?

"Ho fiducia nell'arbitro per la sfida di domani".



È importante avere un'identità o cambiare a seconda degli avversari?

"Ogni partita è diversa e dobbiamo prepararla in maniera diversa".



Come avete strutturato questa settimana di lavoro?

"Abbiamo fatto un lavoro individuale il primo giorno per una precauzione legata al COVID-19, tanti giocatori tornavano dai loro paesi".



La Sampdoria è la squadra più forte tra quelle di media classifica?

"Sì, Ranieri sta lavorando bene ed è un grandissimo allenatore. La Sampdoria ha sempre giocato bene contro le grandi, mi aspetto una gara difficile domani".