Contro la Juventus la Roma dovrebbe optare per il 4-2-3-1. Negli ultimi giorni era stata provata con forza la difesa a a 3 che può vedersi in corso d'opera. Cetin, che sembrava il favorito da schierare insieme a Smalling e Mancini, si accomoderà inizialmente in panchina, con Florenzi confermato laterale di destra. Diego Perotti sarà regolarmente in campo a formare il trio dietro Dzeko con Pellegrini e Zaniolo.