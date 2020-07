Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla alla vigilia del match con il Napoli: “Ho sempre sentito, anche in questo momento, il supporto della società e del presidente, non mi sono mai sentito abbandonato. Non sono soddisfatto delle ultime due partite, ora dobbiamo giocare con cattiveria per vincere". L’allenatore portoghese aggiunge: “Dobbiamo mantenere un equilibrio - dice ancora il portoghese -. Quando vinciamo non va tutto bene, quando perdiamo non va tutto male. I giocatori non mi hanno detto di essere stanchi" .