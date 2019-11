Alla vigilia della sfida di domani contro il Brescia, Paulo Fonseca ha presentato la gara in conferenza stampa: "Sarà difficile, hanno cambiato allenatore e giocano bene".



SU MANCINI - "Tornerà a giocare in difesa come è normale che sia"



SU DZEKO - "Non ci sono dubbi, tornerà a segnare. Non sto pensando ad alternative, giocherà sicuramente"



SULLA VITTORIA - "Non posso parlare del passato, io sono appena arrivato a Roma. Sto lavorando per rendere la squadra vincente"



SU UNDER E DIAWARA - "Stanno entrambi bene, sono pronti per giocare"



SU FLORENZI - "Vediamo domani"



SUGLI INFORTUNATI - "Spinazzola non è pronto, così come Mkhitaryan, che ha lavorato con noi tre giorni. Saranno pronti per la prossima. Pellegrini pronto per giocare".