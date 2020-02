Il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta in conferenza stampa il pareggio in casa del Gent, che vale l'accesso agli ottavi di finale per i giallorossi: "Non è facile giocare queste partite, il Gent ha giocato bene ma noi abbiamo dimostrato qualità in questi momenti. Abbiamo perso il primo passaggio quando volevamo impostare l'azione, ma devo dire che i giocatori hanno dimostrato un buon atteggiamento difensivo. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene e abbiamo lasciato spazi, ma nella ripresa è andata meglio. Il campo era molto pesante e per noi era difficile cercare di prenderli in velocità".



DIAWARA - "Non so se ci sarà, spero rientri la prossima settimana ma non so se ci sarà all'andata. Quando affrontiamo una squadra con due attaccanti, è importante costruire con tre giocatori come con il Lecce, oggi abbiamo fatto lo stesso con questo posizionamento e abbiamo lasciato il terzino libero di andare. Per noi è importante questo posizionamento, Veretout era pronto per la marcatura preventiva".



ROMA ADATTA ALL'IDEA DI GIOCO - "In Europa League ci sono squadre impegnative come il Gent, ricordiamo che non ha mai perso in casa in questa stagione: non è una squadra facile per il loro modo di giocare, è molto fisica e ha un gioco diretto. Noi dobbiamo sempre fare bene, io penso che sia possibile migliorare la squadra, ma non è facile avere stabilità quando ci sono sempre infortuni: negli ultimi tempi Diawara era tra i migliori in campo e si è infortunato, tutto ciò cambia molto; si è infortunato Zaniolo, ma dall’inizio della stagione ne abbiamo avuti tanti, così è difficile avere stabilità quando bisogna sempre cambiare giocatori importanti. Penso che la squadra poteva andare meglio con questa stabilità".



MKHITARYAN - "Giocatori con questa esperienza sono importante, penso che nessuno di noi ritenga Pastore non importante: è importante per qualsiasi squadra e se lo avessimo sempre avuto, saremmo stati più forti. Perotti è rientrato da diversi guai fisici e può essere importante per la squadra, così come Mkhitaryan può essere importante in questo momento: ora abbiamo bisogno di esperienza. Io penso che il suo ruolo sia il trequartista, giocando con gli esterni quella è la sua posizione ideale".



CALENDARIO - "Perché non abbiamo mai giocato il lunedì nonostante l'Europa League? Non lo so, io so che ora è difficile per me, è tutta una questione televisiva. E' estremamente difficile recuperare i giocatori in poco tempo, soprattutto dopo una partita su un campo così pesante, ora scenderemo in campo tra meno di 72 ore e non capisco perché non giochiamo di lunedì. E' assurdo, i giocatori ne risentono".