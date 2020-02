Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "In questo momento è importante lavorare sulla testa dei giocatori. Non è facile giocare qui, l’Atalanta crea molte occasioni. Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista strategico e difensivo. Quando abbiamo preso il primo gol la squadra è stata in un momento difficile. Non posso dire niente dell’atteggiamento o sul coraggio. La partita è stata di dettagli, abbiamo fatto difensivamente una buona partita".



CHAMPIONS - "Mancano 14 partite, è difficile ma in questo campionato tutte le squadre hanno molti punti, è equilibrato. Io penso che sia possibile".



DIFFICOLTÀ - "Penso che sia sopratutto una questione mentale, fisicamente la squadra sta bene, Queste ultime due partite sono state molto intense, devo dire che la squadra deve credere che possiamo tornare come prima. E’ difficile spiegare questo gol preso ma siamo in un momento che sembra che ogni tiro è gol e nelle ultime tre partite abbiamo preso 3 gol cosi. E’ difficile spiegare ma io credo che con questa prestazione sono fiducioso che torneremo a breve alla vittoria".



TATTICAMENTE - "Sì, questa è una partita diversa dalle altre. Non posso dire che dobbiamo giocare così ma in questo sistema sì. E’ difficile giocare contro l’Atalanta ma con questo sistema sì, possiamo giocare, E’ anche vero che non abbiamo avuto Cristante e Diawara e come unica soluzione avevamo Mancini, ma possiamo sicuramente giocare di nuovo come oggi".