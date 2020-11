Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato così a Sky Sport al termine del match con la Fiorentina: "La squadra ha fatto una grandissima partita contro una bellissima squadra. Oggi abbiamo fatto bene quasi tutto sempre con sicurezza difensiva, sempre in pressing e sempre bravi a ripartire. Dobbiamo pensare partita per partita ma ho sempre detto che vogliamo fare meglio della scorsa stagione, quindi entrare in Champions League. Dobbiamo continuare con questo spirito di squadra ed essere equilibrati, la prossima partita é la più importante. Io sono sempre equilibrato, non è perché abbiamo vinto oggi che siamo da scudetto. Io ho detto quali sono le principali favorite per vincere lo Scudetto: Juventus e Inter".