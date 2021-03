IL TABELLINO

e che lanon vuole più perdere partite da vincere come quella con il Genoa. Per l’ennesima volta una cosiddetta piccola si arrende a questa squadra per certi versi bizzarra che. Sono punti anche questi, una vittoria sporca come si dice, non perché non sia meritata ma perché il Genoa è rimasto in partita fino alla fine.che ama vestirsi di nero alla faccia di tutte le scaramanzie del calcio. Il Genoa di Maran sembrava fatto di buona pasta, ma stava precipitando senza che si trovasse un attendibile perché. Esattamente come a un certo punto si era sgretolato il Ballardini 3. E ancora prima il Ballardini 2., rigenerato dalla nuova gestione, nonché, eccellente idea nel mercato invernale, assai rimpianto dal popolo giallorosso che apprezzava la sua presenza. Rudi Garcia lo definiva per la sua capacità di ripulire tutti i palloni sporchi. Ballardini recupera Criscito ma perderà Masiello insieme a Destro che si fa cogliere in fallo (di mano) facendo scattare la diffida. Perin, eroe di tante resistenze, si prende un turno di riposo.. Ormai gli manca solo di mettersi in porta. Pedro ritrova la titolarità mentre Pellegrini arretra a metà campo nel ruolo di Veretout che mancherà per diverse giornate., quarto gol stagionale. Nessuna squadra italiana ha segnato tanti gol su corner.. Cassata prende il posto di Ghiglione e impegna subito Pau Lopez. Via libera anche a Shomurodov che rileva il fatiscente Pjaca. La Roma controlla badando soprattutto a non commettere errori. Un preziosismo di Pedro, che colpisce di tacco segnando un gol da cineteca vanificato da un fuorigioco millimetrico. Un palo di Villars e poco altro.Roma-Genoa 1-0 (primo tempo 1-0)Marcatore: 24’pt ManciniAssist: 24’pt PellegriniAmmoniti: 42′ Masiello, 46′ Destro, 64′ Strootman, 65′ Mancini, 84’ CriscitoEspulsi: 69′ Pedro Moreira (proteste)ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara (59′ Villar), Pellegrini, Bruno Peres; Pedro (75′ Perez), El Shaarawy (59′ Mkhitaryan); Borja Mayoral (86' Fazio). Allenatore: Fonseca.GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione (45′ Cassata), Strootman (76′ Scamacca), Badelj, Zajc (78′ Melegoni),Zappacosta; Pjaca (45′ Shomurodov), Destro. Allenatore: Ballardini.