La Roma prepara il debutto casalingo di Europa League di domani sera contro il Cska Sofia. Fonseca, alla ricerca della seconda vittoria nel girone. Ecco le parole del tecnico durante la conferenza stampa.“Sì, domani gioca lui”.“Smalling è un giocatore importante per noi, ma se prendiamo gol non è solo colpa dei difensori. Chi ha giocato quest’anno ha fatto quasi sempre bene, non è giusto parlare di Smalling: è un giocatore importante, ma i tre che hanno giocato sono stati sempre bravi”.“No, è un attaccante e giocherà sempre come tale. E’ un giovane che ha bisogno di adattarsi, ha giocato in una realtà diversa da questa: contro lo Young Boys è stato difficile, ha lavorato molto su un campo complesso e sintetico, ha bisogno di tempo”.“E’ una situazione complicata, tutte le squadre sono rigorose. Ho fiducia nelle autorità e sul fatto che prendano le migliori decisioni per il calcio. Spero non si cambi nulla, per avere un campionato più giusto penso sia meglio, ma sono sicuro che le autorità prenderanno le migliori decisioni”.“Smalling partirà titolare”.“Sono concentrato solo sul lavoro”.“Il Milan è fortissimo sui calci da fermo, ma noi non siamo stati bravi come al solito concedendogli due o tre situazioni di troppo. Non è un problema di struttura, sappiamo e possiamo fare meglio e questa squadra è quasi sempre stata sicura sulla situazioni da fermo: non sono preoccupato”.“E’ importante vedere una squadra che sta bene e in fiducia, che ha fatto una bella partita con il Milan. Dobbiamo migliorare e non prendere gol contro queste squadre recuperare poi diventa difficile. Abbiamo preso subito gol a Milano in entrambi i tempi: non può succedere, dobbiamo essere più attenti. la squadra però ha dimostrato grande carattere e fiducia, ha fatto una buona partita”.“Difensivamente lavoriamo molto sul controllo della profondità, su quella situazione sono usciti veloci e non abbiamo portato pressione sulla palla. Ci lavoriamo molto su questo aspetto, durante la partita il Milan non ha giocato come al solito, hanno provato a cercare di più la profondità e la abbiamo controllata bene se non in un paio di momenti, restando compatti: in quei due momenti non abbiamo controllato bene”.“E’ importante avere l’atteggiamento giusto. Il Cska Sofia ha vinto a Basilea, è una squadra forte fisicamente, profonda, che vuole la palla ed ha giocatori forti nell’uno contro uno. Non so cosa può succedere, in settimana ha cambiato l’allenatore. E’ un avversario con tanti punti positivi, dobbiamo essere concentrati e avere l’atteggiamento giusto per non lasciargli prendere fiducia a gara in corso”.