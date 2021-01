Nel corso della conferenza stampa pre Verona, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha risposto così a chi gli ha chiesto del futuro di Edin Dzeko: "Io (ride, ndr) capisco la vostra curiosità ma non voglio parlarne adesso. Vediamo la prossima settimana. Abbiamo avuto tante speculazioni, non voglio contribuire ulteriormente. Pensiamo alla partita e alla Roma, è importante vincere per la Roma. Non ho bisogno di dirvi come la squadra ha vissuto il momento, basta vedere cosa abbiamo fatto con lo Spezia".