Qualche settimana fa sembrava intoccabile, più per necessità che per reale convinzione viste le difficoltà economiche. Oggi Paulo Fonseca sente la panchina bollente e rischia di seguire la strada di Maurizio SarriLa sconfitta col Siviglia, infatti, ha chiuso nel peggiore dei modi una stagione deludente in cui il portoghese non ha centrato nessun obbiettivo tra cui quello di dare un gioco “dominante” alla Roma. Le critiche nemmeno troppo velate diaumentano i dubbi cheha riportato al nuovo presidenteanche se l’attuale Ceo è contrario al ribaltone immediato. Iniziare con dubbi e un possibile esonero non sarebbe il massimo per il texano anche se il tempo a disposizione è veramente poco. Gli uomini di Dan sono all’opera e stanno vagliando diverse opzioni.La voce più affascinante porta ache potrebbe seguire le fresche orme del suo amicoL’ex Capitan Futuro vuole iniziare la carriera da allenatore e dopo aver sfiorato le panchine di Ascoli e Bologna (Primavera) potrebbe partire col botto. L’idea stuzzica anche perché al suo fiancoome direttore tecnico. Di sicuro sarebbe un colpo al cuore (in positivo) per una tifoseria ancora scottata dalla cacciata dei due capitani ad opera diPoi c’èappena licenziato dalla Juve e voglioso di pronto riscatto con un progetto che non gli chiederebbe il tutto e subito. Nella Roma troverebbe gli strumenti giusti e qualcuno a Trigoria vorrebbe ricomporre la coppia conanche se il ds bianconero al momento non ha intenzione di lasciare la Juve. Il duo potrebbe ritrovarsi nella prossima stagione quando i tempi (si spera) anche per una preparazione fisica torneranno a essere normali per tutto il calcio.Dopo la finale in Champions è ancora senza panchina e si è proposto tramite un mediatore prima alla Juventus e ora proprio alla Roma. Parliamo diche per esperienza e adattabilità (parla l’italiano) potrebbe aiutare non poco la Roma. Poi c’è il sempreverde. Infine, ma convince pochi, c’è in circolazione Ernesto Valeverde.