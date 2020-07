Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Dazn dopo la vittoria sul Parma: "Si, era importante vincere, ma farlo bene. Abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi hanno risposto bene a questo momento, sono soddisfatto. Non sono però soddisfatto del risultato, dovevamo segnare di più e soffrire di meno".



VERETOUT E DIAWARA - "Jordan ha avuto più libertà per attaccare, è in un gran momento, ha fatto molto bene. Anche Diawara ha giocato bene, più vicino ai difensori. Era importante recuperare le seconde palle e ripartire e Diawara l’ha fatto bene".



LA MENTALITA' - "Oggi tutti hanno mostrato l’ambizione di vincere, ma abbiamo vinto solo una partita. Dobbiamo mantenere questa ambizione, altrimenti questa partita perde importanza se non vinciamo la prossima".