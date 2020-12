L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport al termine della gara persa 3-1 contro il CSKA Sofia, ma ininfluente per la qualificazione ai 16esimi di Europa Leauge.

Fonseca a Sky



ERRORI - “Abbiamo avuto un po’ di inconvenienti prima del match, il CSKA Sofia è stato molto efficace, hanno segnato su nostri errori. Hanno difeso in maniera molto compatta, abbiamo commesso errori che non dovevamo fare”.



GIOVANI - “Non è stato facile per loro, avevano una certa responsabilità ma hanno dimostrato di poter fare bene, sono contento per loro”.



EUROPA LEAGUE - “Vogliamo andare avanti il più possibile, attendiamo il sorteggio. Sono tutte squadre forti”.



Come sta la squadra in vista del campionato?

“Pellegrini si è allenato bene, così come Veretout. Loro due potrebbero giocare, Mancini non penso possa farcela”.