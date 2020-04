Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV facendo un punto in casa giallorossa in questo momento di stop delle competizioni. Queste le sue parole:Abbiamo messo a punto un programma essenzialmente fisico, perché possiamo lavorare solo sul fisico. I giocatori hanno un programma per fare un lavoro fisico tutti i giorni, ovviamente controllato da Nuno Romano e Maurizio Fanchini che parlano con i giocatori tutti i giorni, ma solo così è possibile. I giocatori hanno condizioni limitate a casa, abbiamo inviato una bicicletta a tutti e questo lavoro viene controllato tutti i giorni da Nuno e da Maurizio.Penso che tre o quattro settimane siano sufficienti. In Germania già lavorano con alcune restrizioni. Ci abbiamo pensato, non è possibile lavorare con tutti i giocatori quando torneremo. Faremo gruppi di 6-7 giocatori, scaglionati e a distanza. Non possono fare la doccia insieme, magari nelle camere individuali che abbiamo a Trigoria. Non è facile.Siamo tutti soddisfatti. Non abbiamo contagi a Roma ed è importante.Sì, è stato fortunato (ride, ndc). Sta lavorando bene, vediamo se quando inizieremo a lavorare insieme potrà allenarsi con noi. Adesso non potrebbe, vedremo più avanti.Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia. In questo momento anche di più. Tutto quello che la Roma sta facendo è motivo di orgoglio. Sta facendo di tutto per aiutare in un modo che mi fa sentire orgoglio. La Roma è più di un club di calcio. Sta facendo un lavoro fantastico.Mi piacerebbe. Mi piace come si lavora in questo club, la città e i tifosi. Voglio rimanere a Roma tanti anni.