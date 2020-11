Fonseca vuole riportare El Shaarawy alla Roma per completare l’attacco: il ritorno era stato sfiorato a inizio ottobre, ma non c’è stato il tempo di mettere a posto tutti i dettagli dell’affare con lo Shanghai. El Shaarawy, che da mesi gioca ormai soltanto con la Nazionale e si allena per conto suo, rimarrà ancora a Roma per qualche settimana, prima di rientrare in Cina per la ripresa del campionato. La Roma studia la possibilità, che potrebbe avere senso in prestito con diritto di riscatto. El Shaarawy da parte sua potrebbe rinunciare a molti dei soldi che guadagna a Shanghai, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per l’Europeo.



E Milik? Nessuno l’ha dimenticato sempre secondo il Corriere dello Sport. Fuori rosa nel Napoli, in scadenza di contratto, interessa ancora a certe condizioni. La prima: deve partire Edin Dzeko, come sembrava dovesse succedere a settembre. Al momento non ci sono avvisaglie, in questo senso. La seconda: De Laurentiis deve abbassare di molto le pretese per la cessione per aprire un canale a gennaio. Altrimenti la Roma potrebbe anche aspettare e prendere Milik a parametro zero a luglio.