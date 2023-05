Notizia dell’ultima ora in casa Roma. Josè Mourinho, in vista del match delle 18.30 contro la Salernitana, dovrà rinunciare a Paulo Dybala, indisponibile per la sfida contro gli uomini di Paulo Sousa. Un’amara sorpresa per i giallorossi che dovranno rinunciare al fuoriclasse argentino che, nelle ultime ore, sembrava fosse completamente a disposizione del suo allenatore, pur non avendo disputato alcun minuto nella semifinale di ritorno di Europa League a Leverkusen. L’attaccante non andrà nemmeno in panchina.