La Roma, con la vittoria di stasera per 3-0 contro l'Helsinki, è attualmente imbattuta da 20 partite casalinghe in tutte le competizioni europee (14 vittorie e 6 pareggi), una serie di risultati positivi che ha avuto inizio a febbraio 2019. Questa striscia di imbattibilità è la più lunga nella storia della Roma in Europa.