Dopo José Mourinho che ha abbandonato il Football Board della Uefa, ora anche il vice Salvatore Foti è tornato sui fatti di Siviglia-Roma, finale di Europa League e su quanto fatto dall’arbitro Taylor. L'ex giocatore si è scagliato contro l'Uefa che ha squalificato il portoghese per 4 turni.



ACCUSA - L'inglese è stato inserito nella lista degli arbitri “Elite” per la prossima stagione e Foti l'ha attaccato su Instagram: “Io gli darei anche un premio in denaro a sto punto… anzi probabilmente già lo ha avuto. Il calcio va nella direzione opposta. Non dimentichiamo. Voi? Velocemente”, allegando anche l’emoji di un clown e il frame del tocco di mano di Fernando.