Il Corriere dello sport ha fatto il punto su Jordan Veretout, al centro di diverse polemiche negli ultimi giorni tra la causa da 3 milioni intentata dal suo ex agente Giuffredi e il caso della festa a Montecarlo. Ma secondo il quotidiano romano tiene banco una frase che il centrocampista francese avrebbe rivolto a Jose Mourinho in un colloquio privato: “Se non ci mettiamo d’accordo sul contratto, non gioco più".