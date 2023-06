La Roma è alla ricerca di un altro centrocampista che possa allungare la lista a disposizione di Mourinho in vista della prossima stagione. Dopo l'acquisto di Aouar e i sondaggi per Frattesi che sembra però sempre più indirizzato verso l'Inter, come riportato da RMC Sport i giallorossi hanno messo gli occhi su Youssouf Fofana. Il 24enne centrocampista del Monaco è seguito anche dalla stessa Inter e dal West Ham, club con il quale Pinto ha intensificato i contatti in questi ultimi giorni per provare a portare a termine l'operazione Scamacca. A frenare la trattativa però la valutazione da 35 milioni di euro visti gli ancora due anni di contratto.