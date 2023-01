Che ci sia un feeling, che va avanti da tempo, tra Davide Frattesi e la Roma non è un mistero. Nessuna delle due parti l'ha mai nascosto e, anzi, in ogni occasione buona tornano a sottolinearlo. Gli ostacoli, per far sì che l'addio da giovanissimo del centrocampista possa trasformarsi in un arrivederci, però, non mancano. Intanto per la folta concorrenza, che vede coinvolte - anche se sullo sfondo per ora - anche Inter e Milan, e poi per le richieste alte che fa il Sassuolo. Anche se Tiago Pinto ha due carte da giocarsi per provare a convincere i neroverdi...