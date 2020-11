Luis Campos non sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. All'ultima curva il portoghese è uscito clamorosamente fuori dalla corsa alla poltrona di capo dell’area sportiva romanista. Dan Friedkin ha scartato il portoghese a causa delle troppe indecisioni sul trasferimento a Trigoria e delle lungaggini per la rottura del contratto tra lo stesso Campos e il Lille. Inoltre il dirigente non ha intenzione di lasciare Monte Carlo, mentre i Friedkin hanno chiesto espressamente la presenza nella capitale per stare vicino alla squadra e all’allenatore. Ora il presidente americano vaglierà altre piste tra cui quella di De Jong del PSV Eindhoven, ma in corsa restano pure gli italiani Berta dell'Atletico Madrid e Sartori dell'Atalanta.