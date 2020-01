Giornate concitate per quanto riguarda il futuro della Roma, soprattutto dal punto di vista del cambio di proprietà. Dan Friedkin sarebbe proprio in Italia, precisamente a Milano, per definire gli ultimi dettagli della questione. La due diligence sarebbe infatti quasi terminata e quindi l’acquisto della Roma da parte del magnate texano sarebbe sempre più imminente. Nei prossimi giorni previsto pure un incontro col magnate ceco Vitek per la questione stadio.