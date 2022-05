Per rompere il silenzio ha aspettato un giorno che a Roma mancava da quattordici anni. “È un’emozione enorme”. Dan Friedkin parla, eccome stavolta: dopo due anni di silenzio, lo raggiungiamo e ci fa sentire la sua voce. Sembra quasi non aspettasse altro, come se fosse il momento giusto. Come se aspettasse soltanto un giorno così. La Roma vince la Conference league: decide Zaniolo, 1-0 al Feyenoord. La prima coppa, la prima vittoria, dopo nemmeno due anni a Roma. “Non ho vinto io, ha vinto la Roma”, dice, stringendo la mano, accanto alla moglie Debrah, bionda, elegantissima, persino più sorridente di lui. Aspetta un van nero che venga a prenderlo, nel frattempo commenta la partita: “È stato un grande match, è un giorno importante per la Roma. E una grande emozione”