Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il passaggio del pacchetto azionario da James Pallotta a Dan Friedkin è virtualmente fatta. La due diligence sulle 12 società che compongono la galassia della AS Roma è conclusa in tutti i punti salienti. Quindi, fra Boston e Houston, tutti pensano che questa possa essere la settimana decisiva per le firme sui precontratti, il cosiddetto “signing”. Tutto questo aprirà la strada alla cessione vera e propria, anche se in tempi in questo caso saranno più lunghi.