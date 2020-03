Trattativa in stand by. Per quanto? Dipende da tanti fattori, in primis la fine della pandemia. Stiamo parlando dell’affare che avrebbe dovuto portare nel mese di marzo Dan Friedkin ad essere il nuovo presidente della Roma. La trattativa ai primi del mese era entrata nella fase conclusiva, mancava solo l’annuncio peraltro già preparato dalle due parti. Poi lo stop improvviso.Forse anche la volontà dello stesso Friedkin di tuffarsi in un mondo calcistico che conoscerà un grosso periodo di crisi. L’appuntamento è rimandato a maggio, forse più in la. Il magnate texano vuole ristabilire i termini e le cifre dell’affare che. Ma almeno di 100-150 milioni in meno. Quasi certamente la stagione 2020-2021 vedrà ancora Pallotta in sella, o almeno lo sarà la prossima campagna acquisti.Nel caso in cui l’affare dovesse chiudersi entro l’estate non saranno comunque pochi gli ostacoli per il texano chiamato innanzitutto a coprire il debito di circa 270 milioni e la ormai quasi certa mancata qualificazione in Champions. Poi ci sono i paletti del Fair play finanziario e. Zero colpi da novanta quindi e conseguente abbassamento degli ingaggi. Almeno per il primo anno che inizia già con l’handicap della crisi post pandemia. Friedkin non si presenterebbe con cessioni illustri (resterebbero i big) e punterebbe per la prima finestra anche a parametri zero d’esperienza.. La dirigenza manterrebbe per il primo anno un assetto base, con parziali cambiamenti () e con la creazione del n. Non è da escludere un ritorno alla base dianche per ridare slancio al marchio.Il piano B è già in atto, e comporterà un ridimensionamento di costi ambizioni visto il passivo di bilancio. A partire dagli stipendi. Chi non si taglierà l’ingaggio finirà sul mercato.. Ma calciatori come Pellegrini edovrebbero restare anche in ottica di future plusvalenze non pienamente maturate anche se il primo rischia molto visto il mancato rinnovo e la mancata eliminazione della clausola. Si punterà quindi a giocatori giovani, da valorizzare. E aloltre alla stipula di nuovi. Un colpo in entrata potrebbe esseredisposto a ridursi drasticamente lo stipendio e con la voglia di lasciare la Cina. Per il resto molto dipenderà dai riscatti in entrata: da Schick a Nzonzi passando per Coric. Alcuni potrebbero tornare alla base e restarci. Il management dovrebbe restare invariato con. Al loro posto, almeno per un anno, resterebbero pure Baldissoni, Fienga, Calvo e Zubiria.