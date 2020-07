Anche se ieri la riunione della maggioranza in Comune del Movimento 5 Stelle è stata rinviata a lunedì per un problemi di comunicazione fra consiglieri, l’aria che si respira è positiva intorno al progetto stadio della Roma. Inutile dire che, se entro settembre arrivasse il via libera allo stadio, tutta la società acquisterebbe di valore e James Pallotta potrebbe cederla con maggiori soddisfazioni, Intanto ha al vaglio diverse proposte per il club, tra cui quella del consorzio sudamericano, con base in Uruguay, teoricamente pronta a portare in giallorosso lo svincolato Cavani come riporta la Gazzetta dello Sport.



FRIEDKIN - Ma a tenere le fila con Vitek per l’acquisto dei terreni di Tor di Valle – che si interfaccia anche coi proponenti, guidati dal vice presidente Baldissoni – è sempre Dan Friedkin l’unico che ha completato tutta la “due diligence” per la Roma e il cui nome è stato segnalato alla Borsa. La svolta è attesa da lui, anche se certezze ancora non ve ne sono, perché Pallotta chiede circa 600 milioni per sé e i soci. Alcune fonti, però, sono sicure di un rilancio