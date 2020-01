La nuova crisi della squadra ha messo in ombra la questione societaria. Ma sono giorni caldi per ​il cambio di proprietà e la questione stadio. A breve infatti si attendono sviluppi sul fronte Friedkin ma anche per quanto riguarda Vitek e il progetto Tor Di Valle. Il Cda di Unicredit in programma domani servirà a ratificare l’accordo tra Parnasi e Vitek per i terreni di Tor di Valle, in seguito si avranno aggiornamenti anche sul progetto Stadio. Come riporta Il Tempo, però, in settimana si attende anche la fumata bianca degli advisor di Friedkin per quanto riguarda la quota di maggioranza della Roma. Le due diligence sembrano infatti pronte ad ultimare i dettagli e a dirigersi verso un closing finale che includerà tutte le società del mondo Roma. Insomma, questa per l’ambiente giallorosso potrebbe essere una buona notizia, e dalle parti di Trigoria in questo momento ce n’è bisogno.